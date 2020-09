Die Kommunalwahlen 2020 gehen in Hattingen in die Verlängerung. Am Sonntag, 27. September, steht die Stichwahl zur Wahl des Bürgermeisters an.



Die Wahlbenachrichtigungen behalten ihre Gültigkeit, aber auch ohne diese können Wahlberechtigte wählen, wenn sie einen gültigen Personalausweis vorzeigen. Die Wahllokale, in denen gewählt wird, sind dieselben wie im ersten Wahlgang.

Alle, die einen Antrag auf Zusendung der Briefwahlunterlagen zur Hauptwahl am 13. September gestellt hatten, erhalten automatisch einen Wahlschein zur Stichwahl am 27. September. Wer für die Hauptwahl noch keinen Antrag auf Briefwahl gestellt hat, kann dies ab sofort für die Stichwahl tun. Seit Donnerstag werden die Briefwahlunterlagen für die Stichwahl verschickt. Bei wem die Briefwahlunterlagen aber bis Mitte nächster Woche nicht eingegangen sind, der sollte sich mit dem Wahlbüro unter Tel. 02324/2043241 in Verbindung setzen.

Briefwahlbüro öffnet Donnerstag

Wie bereits zur Hauptwahl können die Briefwahlunterlagen auch direkt im Briefwahlbüro in der Turnhalle Bismarckstraße unter Vorlage der Wahlbenachrichtigung oder eines Ausweisdokuments beantragt werden. Wer mag, kann dort auch direkt sein Kreuzchen machen. Das Briefwahlbüro öffnet ab Donnerstag, 17. September, in der Turnhalle Bismarckstraße wieder seine Türen.

„Die zwei Wochen bis zur Stichwahl sind sehr knapp bemessen. Umso wichtiger ist es, genügend Möglichkeiten zu bieten, damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger auch wählen gehen können. Daher bieten wir im Briefwahlbüro erweiterte Öffnungszeiten an. Neben der Flexibilität durch die Briefwahl möchten wir erreichen, dass sich die Situation vor den Wahllokalen am Wahltag entzerrt“, betont Barbara Vogelwiesche, Leiterin des Fachbereichs Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik.

Folgende Öffnungszeiten gelten im Briefwahlbüro: montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr sowie donnerstags und freitags von 8 bis 18 Uhr.

Schnell zurückschicken

Die Mitarbeitenden des Wahlbüros weisen darauf hin, dass die Bürger nach Erhalt der Briefwahlunterlagen schnellstmöglich die Unterlagen zurückschicken oder im Briefwahlbüro abgeben sollten, damit diese auch rechtzeitig zur Wahl im Rathaus vorliegen.

Fragen zur Wahl beantwortet das Wahlbüro unter Tel. 02324/2043241. Weitere Informationen finden Bürger auf den Wahl-Sonderseiten der Stadt Hattingen unter www.hattingen.de.