Die Straßenmeisterei Schwelm der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen wird an der L924 (Blankensteiner Straße) in Hattingen am Montag, 14. Dezember, Gehölzpflegearbeiten durchführen.



Die Arbeiten finden im Bereich des Abfahrtsarms zur Straße Am Büchsenschütz statt, weshalb die Abfahrtsrampe von der L924 zeitweise voll gesperrt wird. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, müssen abgestorbene Bäume entfernt werden, die vertrocknet oder von Krankheiten befallen sind.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.