S3 Kunden wehren sich!

Am Freitag 06.03.2020 fiel die Bahn um 07.33 Uhr kommentarlos aus. Viele frierende Fahrgäste hüpften am Bahnhof HAT-Mitte auf und ab und fragten sich, wo denn nun die mit 15 Minuten Verspätung angekündigte S3 blieb. Wenige Minuten nach 8 Uhr fuhr dann die Bahn von 07.56 Uhr ein. Zügig ging es mit reichlicher Verspätung weiter, die in Essen HBF fast rausgefahren war. Alles sehr unerfreulich und für viele Pendler ein unhaltbarer Zustand. "Statt 50 Minuten Gesamtarbeitsweg bin ich oft 1h45 unterwegs", so eine Pendlerin. Was tun? Umsteigen aufs Auto? "Das ist keine Alternative. Erstens müsste ich mir erst eins kaufen, zweitens habe ich ein Firmenticket zum Super-Spar-Tarif und drittens arbeite ich in unmittelbarer Nähe des Essen HBF. Da gibts keine Parkplätze oder nur gegen Geld.", so die Pendlerin weiter. "Aber fast 4 Stunden am Tag pendeln geht auch nicht, daher gehe ich abellio auf den Sack in der Hoffnung, dass die merken, dass der Kunde zurücktritt und sich was ändert.", meinte sie und griff zum Handy. Unter 0800 2235546 (kostenlose Servicenummer von abellio) kann jeder sein Lob, Beschwerde und seine Anregung direkt bei abellio vortragen. Mit oder Rückmeldung. Die Befragte Pendlerin lässt sich gerne per mail eine Rückmeldung geben ("Da kommt ein Standardtext, aber egal - Hauptsache ich mache denen Arbeit") und füllt anschließend das Fahrgastrechteformular zur Rückerstattung des anteiligen Fahrpreises aus. Vielleicht ist das ein richtiger Schritt um abellio zu zeigen, dass die Hattinger Pendler mit den derzeitigen Zuständen nicht einverstanden sind. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert meint - JMG