Nach dem Ausfall der Partie in Schermbeck will Fußball-Oberligist TSG Sprockhövel am Sonntag wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Gegner ist ab 15 Uhr im Baumhof-Stadion die Hammer Spielvereinigung, die noch auf den ersten Punkt wartet.

Natürlich hätte die Truppe von Trainer Andrius Balaika nach dem 4:3-Auftakterfolg über den SC Paderborn II gern weitergemacht. Da jedoch vier Stammspieler in Quarantäne waren, hatte Gastgeber SV Schermbeck beim Westfälischen Fußballverband eine Verlegung der Partie beantragt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Gegen Hamm wollen die Sprockhöveler nun Versäumtes nachholen und den zweiten Dreier einfahren. Der Gast verlor seine ersten beiden Spiele in Meinerzhagen (0:3) und in Holzwickede (1:2).

Oberliga Niederrhein: 1. FC Mönchengladbach - SF Niederwenigern. Nach dem glücklichen 1:1 gegen Schwarz-Weiß Essen wollen die Sportfreunde am Sonntag (15 Uhr) auch beim Aufsteiger, der gegen Hilden (2:3) und in Nettetal (0:4) jeweils den Kürzeren zog, etwas Zählbares holen. Allerdings müssen sie sich in den Zweikämpfen künftig etwas geschickter anstellen. "Alle Tore, die wir bisher bekommen haben, sind nach Standardsituationen gefallen", erklärt Trainer Marcel Kraushaar, der sich ansonsten mit den Auftritten seiner Schützlinge zufrieden zeigte.

Spitzenspiel in der Landesliga 2

Landesliga 2: SC Obersprockhövel - RW Erlinghausen. Am dritten Spieltag kommt es am Schlagbaum zum Spitzenspiel zweier Doppelsieger. Der SCO überzeugte nach dem 5:0-Auftakterfolg gegen Hüsten auch in Menden (4:1), die Rot-Weißen starteten mit einem 5:0 in Brilon und sorgten zuletzt gegen Langenholthausen (6:4) für ein Torfestival. Freunde des Offensivfußballs dürften am Sonntag (15 Uhr) auf ihre Kosten kommen.

Landesliga 3: SG Welper - SuS Kaiserau. Nach dem ersten Saisonsieg (4:0 gegen Horst-Emscher) will Aufsteiger SGW am Sonntag (15 Uhr) im heimischen Althoffstadion gleich den zweiten nachlegen. Der Gegner aus Kamen ist zwar noch sieglos, holte zuletzt allerdings beim 2:2 gegen Wanne 11 den ersten Zähler. In Wanne hatten die Welperaner zum Saisonstart mit 3:4 verloren.