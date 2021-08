Ein 20-jähriger Führerscheinneuling aus Wülfrath befuhr am späten Freitagabend, 27. August, gegen 23 Uhr mit einem grünen PKW Opel Corsa, die innerörtliche Wülfrather Straße in Heiligenhaus in Richtung Erich-Ollenhauer-Straße. In Folge eines Fahrfehlers geriet der nicht alkoholisierte junge Mann mit seinem Fahrzeug in einer leichten Linkskurve gegen den Bordstein am rechten Fahrbahnrand.

Beim erschrockenen Gegensteuern verlor er auf der regennassen Fahrbahn gänzlich die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Corsa kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen einen Baum.

Bei der schweren Kollision wurden der 20-jährige Fahrer, wie auch zwei 19- und 20-jährige Mitfahrer im Opel jeweils schwer verletzt. Sie wurden nach Erstversorgung am Unfallort mit Rettungswagen, zur stationären ärztlichen Behandlung, in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Am totalbeschädigten und nicht mehr fahrbereiten Opel sowie am angefahrenen Baum entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 4.000 Euro.

Der PKW wurde von einem beauftragten Unternehmen geborgen und abgeschleppt.