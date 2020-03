Alice Thormählen, die Unternehmerin mit großen Engagement für die Allgemeinheit, ist tot. Sie verstarb am 19. März, gut drei Wochen vor ihren 92. Geburtstag, in ihrem Haus.

Die Grande Dame der Heiligenhauser Wirtschaft unterstützte zahlreiche soziale und kulturelle Einrichtungen in ihrer Heimatstadt und in der Region. Sichtbares Zeichen ihrer Fürsorge ist, neben dem Thormählen-Park, unter anderem das Thormählen-Bildungshaus.

Ihr Herz hing an Heiligenhaus

Sie hatte fast die ganze Welt bereist, aber ihr Herz hing an Heiligenhaus. „Man muss was für die Heimat tun“, so ihre Überzeugung, mit der sie zahlreichen Vereinen half. Sie stand damit ganz in der Tradition ihres Vaters Ernst Woelm. Der Unternehmer, der innovative Produkte für die Luftfahrt und darüber hinaus entwickelt hatte, unterstützte Heiligenhauser Gesangsvereine, die Kirchen und den heimischen Wald.

2008 wurde die Thormählen-Stiftung gegründet

Tochter Alice Marcelle, die ursprünglich Sprachen studieren wollte, trat in den väterlichen Betrieb ein, den sie zusammen mit ihren Mann Hans Joachim Thormählen, der 2012 verstarb, erfolgreich führte. Sie gründeten im Jahr 2008 die Alice und Hans Joachim Thormählen Stiftung für Bildung, Kultur und Sport in dem Bewusstsein, die positiven Seiten am Menschen bereits in der Jugend zu wecken. Die Stifter forderten eine gewisse Bereitschaft zur Leistung: „Hierbei denken wir besonders an die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die bereit sind, in Eigeninitiative an sich zu arbeiten. An alle die, die den festen Willen haben, etwas im Leben zu erreichen und etwas aus sich zu machen.“

Trägerin des Bundesverdienstkreuzes

Über die Stiftung hinaus förderte die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes zahlreiche Vereine und Institutionen, von der Lebenshilfe über den Freundeskreis behinderter und nicht behinderter Menschen bis zu Sportlern und der gesamten Allgemeinheit. So eine neue Bestuhlung der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums oder ein Schlepper zur Bearbeitung des städtischen Forstes. Die Mäzenatin freute sich, wenn sie von den Geförderten eine Rückmeldung über deren Entwicklung erhielt, dann wusste sie, dass sie das Richtige tat. „Die Stiftung wird das Lebenswerk von Alice Thormählen fortführen“, versichert Kuratoriumsmitglied Gregor Todesco.

Gedenkfeier soll stattfinden

Alice Thormählen wurde vorgestern - entsprechend der derzeitig gültigen Schutzbestimmungen wegen des Corona-Virus - im kleinen Kreis beigesetzt. „Eine Gedenkfeier soll stattfinden, wenn es die Umstände zulassen“, so der Generalbevollmächtige Gregor Todesco.