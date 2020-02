Einen Spendenscheck in Höhe von 400 Euro übergab der Vorstand des Bürgervereins Hetterscheidt nun an die Vorsitzende des Fördervereins der Gerhard-Tersteegen-Grundschule sowie an dessen Rektorin Katrin Jensen.

"Schon viele Jahre verbindet unseren Bürgerverein eine tiefe Verbundenheit mit der ortsansässigen Grundschule sowie auch mit dem Kindergarten des Stadtteils", erläutert Reinhold Unger, Vorsitzender des BV Hetterscheidt.

Schüler bastelten Glücksbringer

Im Laufe dieser Zeit ist es zur Tradition geworden, dass die Schüler der ersten bis vierten Klasse kleine Glücksbringer basteln, die beim Neujahrsempfang des Bürgervereins an die Mitglieder verteilt werden. "Dieses Mal waren es grüne Kleeblätter aus Moosgummi mit Glitzer", so die Schulleiterin. Als Dankeschön werfen die Hetterscheidter daher gerne ein paar Euro in die Spendendose des Födervereins der Schule. "So kamen 170 Euro zusammen, die wir auf 400 Euro aufgestockt haben", informiert Wolfgang Lambart, zweiter Vorsitzender. Außerdem gibt die Kreissparkasse jedes Jahr weitere 100 Euro dazu, so dass dem Grundschul-Förderverein insgesamt 500 Euro überreicht werden konnten.

Musiker vermittelt Rhythmusgefühl

Wofür das Geld bestimmt ist, steht bereits fest: "Wir engagieren jedes Jahr einen Musiker, der zwei Tage lang mit den Kindern einen Trommel-Workshop durchführt", sagt Jensen. Wie Stephanie Dellit vom Förderverein freut auch sie sich, dass den Jungen und Mädchen durch die Spende wieder gezielt Rhythmusgefühl vermittelt werden kann.