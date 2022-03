Vergangenen Samstag, 26. März, wurde ein 15-jähriger Herner morgens schwer verletzt in Herne-Holstterhausen aufgefunden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei nach einem versuchtem Tötungsdelikt.

Herne. Den Ermittlungen zufolge war der 15-Jährige am frühen Samstagmorgen mit drei jüngeren Hernern (12, 13 und 13 Jahre) im Bereich des Friedhofs an der Gartenstraße in Streit geraten. Daraufhin brachten sie den 15-Jährigen zu Fall und traktierten ihn mit Tritten und Schlägen, ehe sie flüchteten. Ein Zeuge fand den schwerverletzten 15-Jährigen und verständigte den Notruf. Der Jugendliche wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist mittlerweile stabil.

Weil eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, richtete die Bochumer Polizei eine Mordkommission ein. Im Zuge der sofort eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen ermittelten die Beamtinnen und Beamten die drei polizeibekannten, strafunmündigen Herner.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Mordkommission dauern an.