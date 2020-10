Kultur zu gestalten wird in Corona-Zeiten immer schwieriger. Nachdem sich die Mitglieder des Kleinen Theater Herne gefreut hatten, endlich wieder auf der Bühne tätig zu sein, bilden die jetzigen Corona-Entscheidungen ein weiteres Aus für das Zimmertheater. Die kleine Bühne im Herzen Hernes hat eigens Luftreinigungssysteme angeschafft um seinen Gästen einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen. Die Einhaltung der Hygienevorschriften und die Abstandsregelung waren Aufgaben, die es zu meistern galt und mit Bravour gemeistert worden sind. Geplante Aufführungen für das Wochenende werden noch gespielt, danach heißt es erst einmal: "Der Vorhang fällt". Doch unterkriegen lassen sich die Mitglieder des Kleinen Theaters an der Neustraße nicht. Auch wenn nicht gespielt wird, gilt es doch weiterhin an der Planung für Dezember und für das Jahr 2021 zu arbeiten. In einer Stellungnahme schrieb das Kleine Theater: "Wir sind traurig nicht für unser Publikum spielen zu dürfen (.) bis dahin wünschen wir allen Freunden eine gesunde Zeit!" Diesen Wunsch teilen auch viele Freunde des Theaters. Wer sich informieren möchte, erfährt mehr auf der Homepage des Theaters: www.theaterherne.de