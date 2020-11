In der letzten Woche hat sich in der Neustraße 67 viel getan: Eine neue Klimaanlage mit Hepa-Filter wurde eingebaut, Raumfiltergeräte installiert und so einiges auf Vordermann gebracht. Im Kleinen Theater Herne sah es in der vergangenen Woche aus, wie auf einer Baustelle: Die Decke wurde zum Einbau der neuen Klimaanlagen geöffnet und entsprechend angepasst, die Versorgungsgeräte im Außenbereich montiert und die mobilen Raumfilteranlagen positioniert. Die Luft im Kleinen Theater Herne ist jetzt zu 99,7% vieren frei und gestattet so einen laborähnlichen Theaterbetrieb. Das Ensemble und die Räumlichkeiten sind gut gerüstet. Außer den neuen Luftreinigungs- und Filteranlagen sind im Empfangsbereich schon die Schutzscheiben montiert und für die Gäste werden Einmalmasken angeboten. Das Ensemble freut sich darauf seinen Gästen wieder sein Können zeigen zu dürfen, aber dies wird bestimmt noch etwas dauern. In der Zwischenzeit sind noch ein paar Arbeiten in Planung. Neu im Programm des Kleinen Theater sind "Theater-Escape" und "Zeit für Geschichten", beides soll das Bühnenprogramm ergänzen und die Gäste neugierig auf Neues machen. Nähere Informationen und Kartenbestellungen gibt es unter Kleines Theater Herne und wer gerne den Emailkontakt wüscht, schreibt einfach an info@theaterherne.de!