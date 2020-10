Im Kleinen Theater Herne freuen sich alle auf den Start der besonderen aber auch ungewöhnlichen Reihe "Zeit für Geschichten". Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem Ensemble entführen Sie, mit ihren Lesungen, in die interessante und spannende Welt der Geschichten, Märchen und Autoren. Mit Rafik Schamis "Erzähler der Nacht" startet das Ganze am 24.10.2020 um 16:00 Uhr in der Neustraße 67. Am 25.10. + 29.10.2020 jeweils um 16:00 Uhr bringen die lesenden Akteure Edgar Ellen Poe's "Der schwarze Kater" in das KTH.

Weitere Lesungen mit anderen Themen sind vorbereitet. So zum Beispiel am 7.11. um 20:00 Uhr "Proletarische Balladen" mit Michael Völkel und Andreas Niggemeier, ein abwechslungsreiches Programm mit Text und Musik. Am 8.11. um 16:00 Uhr "Ruhrsagen" des Autors Dirk Sondermann und am 15.11. um 16:00 Uhr liest Michael Völkel aus seinem Buch "Der Schrecken im Flöz". Diese und weitere Termine finden Sie auf der Website des KTH unter www.theaterherne.de .