Schulpflicht aussetzen, die Weihnachtsferien bis mindestens 10. Januar verlängern! Das forderten vor wenigen Tagen die Wissenschaftsakademie Leopoldina. Nicht mit uns, sagte die Schulministerin. Auch im neuen "Lockdown" bleiben die Schulen für viele Kinder offen. Richtig so?

Ab morgen gilt für die Klassen 1 bis 7 in NRW: Wer möchte oder nicht anders kann, der kann auch zur Schule kommen. Präsenzunterricht findet für sie weiterhin statt, während ab Klasse 8 vollständig auf Teleunterricht umgestellt werden soll. Für alle gilt der dringende Appell der Landesregierung: Bitte zu Hause bleiben, wenn irgendwie möglich! Bekannt wurde das am Freitagmittag, während viele Lehrkräfte sowie SchülerInnen schon auf dem Heimweg waren.

Im Statement des Schulministeriums heißt es von Ministerin Yvonne Gebauer: "Ich unterstütze jede Maßnahme, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes notwendig und ist und Chancen auf Bildung und Aufstieg ermöglicht. (...) Das so gewählte Modell bietet weiteren Infektionsschutz aber auch im Bedarfsfall eine notwendige Betreuung." Den Vorschlag der Wissenschaftsakademie Leopoldina, die Schulpflicht bis nach den Ferien komplett auszusetzen, hatte Gebauer zuvor scharf kritisiert. Ihr sei völlig unverständlich, wie eine solche Äußerung von einer Akademie der Wissenschaft in die Öffentlichkeit getragen werden könne.

Heftige Kritik am Krisenmanagement der Landesregierung und insbesondere an Ministerin Gebauer kommt aus der Opposition. Wieder einmal seien Schulen und SchülerInnen viel zu kurzfristig über die weitreichenden Maßnahmen informiert worden. Die Schulen für viele Kinder weiterhin geöffnet zu lassen halten viele für gefährlich. Dazu kommen die Probleme bei der digitalen Ausstattung vieler Schulen in NRW

Frage der Woche: Wie gut hat die Landesregierung die Corona-Krise in Hinblick auf Schule gemeistert? Können euch die aktuellen Maßnahmen überzeugen? Ist seit der ersten Schulschließung im März ein gutes Konzept entwickelt worden?

Ist die Corona-Schulpolitik in NRW gelungen?