Am Donnerstagmorgen, 14. Januar, kam es an der Klotzstraße in Hilden zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Das war geschehen: Gegen 8.50 Uhr war eine 31-jährige Hildenerin mit ihrem Kia Ceed über die Klotzstraße gefahren. Als sie nach links in die Robert-Gies-Straße abbiegen wollte, übersah sie dabei laut eigenen Angaben einen ihr entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Mercedes einer 28-jährigen Düsseldorferin. Es kam daraufhin zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt wurden.

Zeugen alarmierten umgehend Rettungskräfte und die Polizei. Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt mit Rettungswagen zur Kontrolle in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Autos indes entstand ein jeweils erheblicher Sachschaden - dieser beläuft sich insgesamt auf eine Summe von rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.