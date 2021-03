Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 712 Infizierte, davon in Hilden 101, in Langenfeld 54, in Monheim 40, in Erkrath 50, in Haan 42, in Heiligenhaus 47, in Mettmann 48, in Ratingen 124, in Velbert 176 und in Wülfrath 30.

Bei 44 Prozent der aktuell Infizierten wurde eine Virusmutation nachgewiesen.14.983 Personen gelten inzwischen als genesen.

Es sind keine Verstorbenen zu vermelden. Verstorbene zählt der Kreis damit weiterhin insgesamt 614.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage) liegt laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 86,9.