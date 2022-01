Der "Tag der offenen Tür" findet in diesem Jahr am Berufskolleg Hilden in digitaler Form statt und zwar auf der Homepage der Schule: In vielen Videos, Interviews und Demos kann man sich unter www.berufskolleg.de über das vielfältige Angebot der Schule informieren. Zusätzlich wird die Schule in einer Reihe von Workshops, Info- und Kennenlerntagen weiter über die Lernangebote informieren.

Der Beratungstag findet wie geplant am Freitag, 28. Januar, von 14 bis 19 Uhr in Präsenzform statt (Am Holterhöfchen 34). Hier können interessierte Schüler und deren Eltern in einem persönlichen Gespräch mit Lehrkräften sowie erfahrenen Schülern einen guten Eindruck über die unterschiedlichen Bildungsgänge, Schwerpunkte und Zusatzangebote der Schule erhalten.

Der Beratungstag (Tag der Zeugnisausgabe) bildet auch den Startpunkt für die darauffolgende Anmeldewoche.

Qualifizierung in Hildener Schule

Das Hildener Berufskolleg / Europaschule ist als Bündelschule traditionell breit aufgestellt und bietet umfangreiche Qualifizierungsmöglichkeiten in den Bereichen Ingenieurtechnik und Ingenieurwissenschaft, Wirtschaft, Informationstechnik, Hauswirtschaft und Versorgungsmanagement sowie Biowissenschaften.

Corona-Situationen minimieren

Um Infektions-Situationen zu minimieren werden zusätzliche Räume sowie Berater am Beratungstag eingeplant. Die Veranstaltung findet unter den geltenden Corona-Schutzregeln statt; entsprechende Bescheinigungen zur Kontrolle am Eingang sind bitte mitzubringen.