Steckbrief

Alter: 64

Wohnort: Hünxe

Familienstand: verheiratet, 3 Söhne und drei Stieftöchter

Erlernter Beruf: Inbetriebnahmetechniker für die Kraftwerkstechnik

Heutiger Beruf: Geschäftsführer eines Ingenieurbüros

Hobbys: segeln, walken, Radfahren und wenn möglich Skat oder Doppelkopf

Sonstige Interessen: Fußball, aber nur sehen.

- Social Media ist.....eine neue Form der Kommunikation über das Internet, mit der

man bewusst umgehen sollte. Sonst hast du auf einmal 3.000 Bürger zu deinem

Geburtstag ein geladen.

- Heimat bedeutet für mich....Hünxe, weil ich hier seit 33 Jahre mit meiner Familie

wohne. Ich fühle mich hier angekommen und dazugehörig. Ich mag und vertraue

den Menschen in Hünxe.

- Sie sollten mich wählen... weil …wer mich kennt, weiß: Wenn ich mir etwas

vornehme, bin ich mit vollem Herzen dabei. Hünxe ist meine Heimat, ich brenne

für unsere Gemeinde und nicht nur auf Sparflamme. Als Unternehmer sehe ich

viele Potenziale in Hünxe, die bislang vor sich hinschlummern und die ich aktivieren

will.

Was haben Sie in ihrer politischen Karriere bereits auf die Beine gestellt?

Ich habe mitgeholfen, dass unsere Sportstätte in Hünxe erneuert wurden und

unsere Sporthalle in Hünxe, die in die Jahre gekommen war, renoviert werden

konnte. Ich habe maßgeblich dazu beigetragen, dass unser Schwimmbad nicht

abgerissen wurde, sondern renoviert den Schwimmfreunden übergeben

werden konnte. Außerdem habe ich mit dazu beigetragen, damals unter der

Regie vom Bürgermeister Hermann Hansen, das unsere Gemeinde heute

fast CO2 neutral ist.

Warum sind Sie ein/e gute/r Bürgermeister?

Ich habe jetzt 33 Jahre Führungserfahrung als Manager eines mittelständigen

Familienunternehmens das Global aufgestellt ist. Somit habe ich auch 33 Jahre

Erfahrung als Verwaltungschef. Ich war 10 Jahre Ehrenrichter am Verwaltungs-

gericht in Düsseldorf. Ich bin gewohnt, auf Menschen zuzugehen. Wenn ich

nicht die Erfahrung für die Position des Bürgermeisters mitbringe,

wer dann sonst!