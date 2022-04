Auf einer Baustelle in der Innenstadt ereignete sich am heutigen Freitag, 8. April, ein schwerer Unfall, so dass ein Hubschrauber einen Patienten schnellstmöglich in ein Krankenhaus fliegen musste.

Ein Bauunfall sorgte für eine Hubschrauberlandung auf der Brünninghaus Kreuzung. Fotos (2): Berufsfeuerwehr Iserlohn/Pressestelle Marvin Asbeck

hochgeladen von Anja Jungvogel

Das war geschehen: Gegen 13:40 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr Iserlohn ein Unfall auf einer Baustelle in Innenstadtnähe gemeldet.

Da sich zu dem Zeitpunkt alle Iserlohner Rettungswagen im Einsatz befanden, eilte das Tanklöschfahrzeug zum Unfallort. Parallel wurde ein Rettungswagen der Stadt Hemer ebenfalls zur Einsatzadresse geschickt.

Kurz nach dem die ersten Einsatzkräfte beim Patienten eintrafen, stellte sich seine Verletzung als so schwer dar, dass ein Rettungshubschrauber nachgefordert wurde.

Von der zuständigen Leitstelle des Kreises Unna wurde der Christoph 8 aus Lünen alarmiert. Dieser landete auf der durch die Berufsfeuerwehr und die Polizei gesperrte Brünninghaus Kreuzung.

Nach der ersten notfallmedizinischen Versorgung wurde der Patient vom Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Spezialklinik geflogen.

Die Kreuzung war für ca. eine Stunde teilweise gesperrt.