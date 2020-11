Trotz der zahlreichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hat sich die Flüchtlingshilfe Iserlohn dazu entschlossen, den beliebten Weihnachtswunschbaum auch in diesem Jahr durchzuführen.



Kinder bis zum vollendeten 17. Lebensjahr aus bedürftigen Familien, haben noch bis zum 30. November die Möglichkeit, einen Weihnachtswunsch im Wert von bis zu 20 Euro in der Geschäftsstelle der Flüchtlingshilfe (Hans-Böckler-Straße 13) abzugeben. Dies ist zum einen durch die Abgabe eines ausgefüllten Flyers (liegen in der Geschäftsstelle aus) möglich. Hierbei ist aufgrund der Hygienebestimmungen nur ein Familienmitglied befugt, die Geschäftsstelle zu betreten. Die Öffnungszeiten sind montags, mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr.

Wer die Kontakte mit den Mitarbeitern ganz meiden möchte, der hat in diesem Jahr auch die Möglichkeit, telefonisch (02371-9652241) oder per WhatsApp (017621972564) seine Wünsche abzugeben. Die gleichen Nummern und Wege gelten auch für diejenigen, die die Kinder gerne Beschenken möchten. Darüber hinaus werden seit Sonntag auf der Internetseite www.fluechtlingshilfe-iserlohn.de die Wünsche der Kinder veröffentlicht. „Es ist zwar ein großer Aufwand, aber ich weiß, dass es sich lohnt, dieses Projekt trotz Corona durchzuführen. Die Nachfrage ist so hoch wie im letzten Jahr und da haben wir 980 Geschenke überreichen können“, meint Organisatorin Sylvia Olbrich.

In seinem ersten Pressetermin, nach seiner Amtseinführung als Bürgermeister der Stadt Iserlohn, hat Michael Joithe die Schirmherrschaft über den Weihnachtswunschbaum in diesem Jahr übernommen. „Ich finde das Projekt hervorragend und habe schon in den letzten Jahren bei der Verteilung der Geschenke mitgeholfen. Das werde ich natürlich auch in diesem Jahr machen.“

Dies ist am 22. und 23. Dezember der Fall. Aufgrund der Schutzmaßnahmen werden die Geschenke in der Corunnastraße 3 im Freien unter Pavillons und mit dem entsprechenden Abstand übergeben.

Wer kein Geschenk besorgen, aber die Aktion dennoch unterstützen möchte, der kann auch Geld auf das Konto der Flüchtlingshilfe (IBAN DE93445500450018083857) bei der Sparkasse Iserlohn spenden.