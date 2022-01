Iserlohn. Sicherheit hat in den Kindertageseinrichtungen der Diakonie Mark-Ruhr höchste Priorität. Um diese zu gewährleisten, die Mitarbeitenden regelmäßig fortzubilden und den Eltern ein Angebot zu machen, haben die Kitas des Diakonischen Werk im evangelischen Kirchenkreis Iserlohn mit „Neuendorf Erste Hilfe und Mehr“ einen Kooperationsvertrag geschlossen.

Das Team rund um Felix Neuendorf bringt aufgrund seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Rettungsassistent oder Notfallsanitäter bei der Feuerwehr ausreichend fachlichen Background mit, um praxisnah für Erzieher und Eltern Kurse anbieten zu können.

Neben der für Erzieher verpflichtenden Kursen erhalten die Diakonie Kindergärten jährlich eine Auffrischung in „Erste Hilfe am Kind“. Im Rahmen der Arbeit des Familienzentrums wird auch Eltern dieses Kursangebot zur Verfügung gestellt. Ebenfalls soll in Kooperation mit „Neuendorf Erste Hilfe und Mehr“ in allen Kindertageseinrichtungen, sofern nicht schon vorhanden, ein Defibrillator platziert werden. Abgerundet wird die Kooperation mit Lehrgängen rund um das Thema Brandschutz.