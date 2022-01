Iserlohn. Am 13. Dezember, fand die Auftaktveranstaltung zur Leader-Bewerbung der Städte Hemer, Menden und Iserlohn-Nord für die neue EU-Förderperiode 2023 bis 2027 als Zoom-Konferenz statt.

Infoabend über Leader

Vera Lauber vom Planungsbüro Vera Lauber Raumplanung in Bad Berleburg führte mit vielen Informationen und Ideen durch den Abend und erläuterte, was Leader ist und welchen Mehrwert die Bürger der drei Städte erwarten können. Dazu gehört der vereinfachte Zugang zu Fördergeldern mit bis zu 70 Prozent Zuschuss für Projekte von Vereinen, Initiativen und Unternehmen sowie erhöhte Förderquoten in anderen Programmen.

Außerdem hat jeder die Chance, unmittelbar selbst über die Vergabe der Fördermittel mitzubestimmen, wenn die Bewerbung Erfolg hat und die drei Städte ab 2023 als Leader-Region starten können.

Jetzt bewerben

Alle Interessierten, insbesondere alle aus den im Iserlohner Norden befindlichen Stadt- und Ortsteilen, die den Auftakt verpasst haben, können jetzt noch in den Bewerbungsprozess einsteigen: Auf www.wsg-menden.de/leader finden sich alle relevanten Infos zur Bewerbung und zum Förderprogramm.

Zudem können Bürger dort alle Infos zur Auftaktveranstaltung einsehen und sich direkt einbringen, entweder mit Ergänzungen von Themen und Kommentaren im verlinkten Padlet oder mit konkreten Projektideen, die möglicherweise auch direkt über Leader ab 2023 gefördert werden können.

Start im neuen Jahr:

Am Montag, 10. Januar, findet der Regionsworkshop statt. Um 17.30 Uhr geht es los. Ziel ist die Vertiefung und Konkretisierung der Themenfelder mit konkreten Projekten. Diese können auch vorab über www.wsg-menden.de/leader-projektidee eingereicht werden.

Am Freitag, 14. Januar, ab 16 Uhr schließt sich eine Jugendkonferenz an, zu der alle Kinder und Jugendlichen aus Hemer, Menden und Iserlohn-Nord aufgerufen sind.

Anmeldungen zu beiden Online-Workshops sind unter www.wsg-menden.de/leader-anmeldung möglich.

Ansprechpartnerin im Iserlohner Rathaus ist Victoria Verrieth von der Abteilung Stadtentwicklung und Grundstücke unter Tel. 02371/217-2420 oder verrieth@iserlohn.de.