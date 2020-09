Der Mann war aggressiv, obdachlos, ohne Geld und hatte Hausverbot im Jobcenter. So lauten die knappen Informationen. Ach ja, und er ist ein 43jähriger Iraner.

"Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (10.09.2020) einen 43 Jahre alten Mann festgenommen, der trotz mehrfacher Aufforderung ein Job-Center an der Hauptstätter Straße nicht verlassen wollte. Vor einigen Wochen sprach eine Mitarbeiterin bereits ein Hausverbot gegen den 43-Jährigen aus, da er in aggressiver Weise Geld verlangt hatte. Als er am Donnerstag gegen 16.00 Uhr erneut das Job-Center aufsuchte, Geld verlangte und trotz mehrfacher Aufforderung das Bürogebäude nicht verlassen wollte, alarmierte sie die Polizei. Der Mann beleidigte die Beamten und leistete Widerstand. Unter anderem soll er versucht haben, die Beamten zu treten und ihnen einen Kopfstoß zu versetzen. Der 43-jährige wohnsitzlose Iraner wird im Laufe des Freitags (11.09.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls einem Richter vorgeführt.

Polizeipräsidium Stuttgart, Pressestelle

Eine merkwürdige "Erfolgsgeschichte"?

Aus Sicht des Täters könnte man auch sagen.

"Ich war obdachlos.

Ich hatte im Jobcenter Hausverbot.

Ich war unterversorgt und ohne Geld.

Im deutschen Knast gibt es fließend Wasser, ein Dach über dem Kopf, regelmäßige Essensrationen und nachts komme ich zur Ruhe."

Nein, ich kenne diesen Menschen nicht. Ich weiß weder Positives, noch Negatives über ihn.

Sicher weiß ich aber um Existenzbedrohungen und Aggressionen, die vereinzelt? durch demütigende Behandlungen im Jobcenter ausgelöst werden.

Hartz IV macht viele Menschen krank. Etliche resignieren vor einem Menschen verachtenden System, andere werden aggressiv. Unparteiisch bleiben wenige.

Polizeieinsätze in Jobcentern