Angesichts steigender Coronafallzahlen appelliert Landrat Thomas Gemke an die Märker, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten und gut zu überlegen, ob größere Feiern zum jetzigen Zeitpunkt stattfinden müssen.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises verzeichnet über das Wochenende insgesamt 44 labor-technisch bestätigte Neuinfektionen. Damit steigt die Zahl der akut Erkrankten auf 178. Mit ihnen stehen 1.206 Kontaktpersonen und 40 Auslandsrückkehrer unter Quarantäne. Die neuen Coronafälle verteilen sich auf Altena (+2), Balve (+1), Halver (+2), Hemer (+4), Iserlohn (+10), Kierspe (+2), Lüdenscheid (+9), Meinerzhagen (+3), Menden (+1), Plettenberg (+2, Schalksmühle (+4) und Werdohl (+4). 25 Patienten konnte das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises nach 14 Tagen als gesundet aus der Quarantäne entlassen. Seit dem Freitag, 9. Oktober, wurde die Statistik bereinigt. Die Sieben-Tage Inzidenz (Anzahl der neu auftretenden Erkrankungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) liegt im Märkischen Kreis derzeit bei 28,8.

Nachdem ein Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Balve positiv auf Covid-19 getestet worden war, hat das Gesundheitsamt am Wochenende etwa 40 Kontaktpersonen in Quarantäne versetzt. Der Erkrankte und sein Zimmergenosse werden außerhalb der Einrichtung isoliert. Die Zahlen finden sich noch nicht in der aktuellen Statistik wieder.

Am Montag, 12. Oktober, nehmen die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises in Lüdenscheid Abstriche bei 55 Kindern und Erziehern der Kita Unterm Himmelzelt sowie 56 Schülern und Lehrkräften der Freien Christlichen Realschule. In Plettenberg sind 14 Coronatests bei Schülern des Albert-Schweitzer-Gymnasiums geplant.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Märkische Kreis bisher insgesamt 1.271 Coronafälle; 1.061 Personen haben den Virus bereits überwunden; 32 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Videobotschaft

In einer Videobotschaft ruft Landrat Thomas Gemke erneut die Einwohner des Märkischen Kreises auf, weiterhin achtsam zu bleiben. "Halten Sie die Abstands- und Hygieneregeln ein, tragen Sie in geschlossenen Räumen Mund-Nasen-Schutz und lüften Sie regelmäßig", appelliert er. Zudem warnt Gemke vor großen Feierlichkeiten. Gemeinsam gelte es jetzt, schärfere Coronaeinschränkungen bis hin zu einem zweiten Lockdown zu verhindern.

Hintergrundinformationen zum Thema Auslandsrückkehrer

Wer sich in den vergangenen 14 Tagen vor einer Einreise nach Deutschland in einem Risikogebiet aufgehalten hat, ist gesetzlich verpflichtet, sich sofort in häusliche Quarantäne zu begeben und sich beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Dafür steht auf der Homepage des Märkischen Kreises ein Online-Formular zur Verfügung: www.maerkischer-kreis.de.

Ein aktueller negativer Coronatest beendet die Quarantäne sofort. Wurde der Test bereits im Ausland erbracht, darf das Ergebnis bei Einreise nach Deutschland nicht älter als 48 Stunden sein. Das negative Testergebnis muss dem Märkischen Kreis sofort per Post oder Mail zugesendet werden.

Welche Regionen oder Länder als Risikogebiet gelten, meldet das Robert-Koch-Institut auf seiner Internetseite www.rki.de.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden

• Altena: 5 Infizierte, 19 Gesunde, 41 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 3 Infizierte, 25 Gesunde und 8 Kontaktpersonen

• Halver: 26 Infizierte, 66 Gesunde, 126 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 9 Infizierte, 83 Gesunde, 144 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 1 Infizierte, 9 Gesunde und 11 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 35 Infizierte, 248 Gesunde, 257 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 5 Infizierte, 31 Gesunde, 16 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 40 Infizierte, 169 Gesunde, 351 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 9 Infizierte, 51 Gesunde, 34 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 9 Infizierte, 141 Gesunde, 37 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 3 Infizierte, 12 Gesunde, 14 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 2 Infizierte, 60 Gesunde und 12 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 15 Infizierte, 79 Gesunde, 57 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 6 Infizierte, 20 Gesunde und 31 Kontaktpersonen

• Werdohl: 10 Infizierte, 48 Gesunde und 67 Kontaktpersonen