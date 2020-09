Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet heute, 24. September, sieben Neuinfektionen und vier wieder Gesundete. Aktuell sind 58 Personen infiziert. 534 Männer und Frauen stehen unter Quarantäne aufgrund eines näheren Kontakts zu einem Infizierten.



Sieben labor-technisch bestätigte Neuinfektionen liegen dem Gesundheitsamt des Märkischen Kreises seit gestern, 23. September, vor. In Halver, Lüdenscheid und Nachrodt-Wiblingwerde gab es jeweils zwei positive Tests auf das neuartige Coronavirus. Ein Neuinfizierter wurde in Iserlohn gemeldet. Drei Mendener gelten als wieder gesundet, und in Neuenrade wurde eine Person nach überstandener Infektion aus der Quarantäne entlassen. Insgesamt sind 953 Männer und Frauen positiv gewesen und mittlerweile genesen – ein Zuwachs um vier Personen. Aktuell infiziert sind 58 Menschen im Märkischen Kreis. Die Anzahl der Kontaktpersonen unter Quarantäne steigt um acht auf 534.

Tests in Kita und Schule

49 Kinder und Mitarbeitende einer Kindertagesstätte in Plettenberg sollen heute von den Gesundheitsdiensten des Kreises getestet werden. An einer Schule in Iserlohn plant das Gesundheitsamt 127 Zweitabstriche.

Sollte bei einem Erstabstrich das Ergebnis negativ sein, hat das keine Auswirkungen auf die Quarantäne: sie bleibt dennoch bestehen. Die Tests dienen der Sicherheit, dass Infektionen sich nicht unkontrolliert verbreiten.

Zahlen für die Städte und Gemeinden

• Altena: 0 Infizierte, 18 Gesunde, 5 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 1 Infizierter, 22 Gesunde und 6 Kontaktpersonen

• Halver: 3 Infizierter, 58 Gesunde, 12 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 3 Infizierte, 73 Gesunde, 59 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 0 Infizierte, 8 Gesunde und 3 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 6 Infizierte, 233 Gesunde, 116 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 3 Infizierte, 29 Gesunde, 26 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 17 Infizierte, 146 Gesunde, 82 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 4 Infizierte, 46 Gesunde, 26 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 5 Infizierte, 130 Gesunde, 54 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 2 Infizierte, 4 Gesunde, 7 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 8 Infizierte, 51 Gesunde und 16 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 3 Infizierte, 76 Gesunde, 58 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 1 Infizierte, 18 Gesunde und 47 Kontaktpersonen

• Werdohl: 2 Infizierte, 41 Gesunde und 17 Kontaktpersonen

Der Kreis weist darauf hin, dass es am Gesundheitstelefon zu Wartezeiten kommen kann. Die wichtigsten Informationen und Hilfestellungen finden Bürger auf der Internetseite des Kreises: www.maerkischer-kreis.de. Reiserückkehrer aus Risikogebieten finden dort auch ein Online-Formular zur verpflichtenden Meldung bei der Gesundheitsbehörde.