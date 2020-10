Friedhelm Leppert wurde kürzlich die „Goldene Eule“ des Seniorenbeirates der Stadt Iserlohn übergeben, der damit Lepperts ehrenamtliches Engagement würdigte.

Die Ehrung des Preisträgers fand Corona-bedingt im Garten seiner Tochter Sandra Haderer statt. Friedhelm Leppert ist damit der 9. Preisträger, dem diese Auszeichnung überreicht wurde.

Laudator war der stellvertretende Bürgermeister Thorsten Schick. Weitere Gratulanten waren die Kinder des Geehrten Sandra Haderer und Maike Leppert, die Enkelin Kathrin Gräfin von Schweinitz sowie Uta Lichtenheldt-Leisgen und Christel Osing vom Seniorenbeirat.

Ehrenamtliche Aufgaben

Friedhelm Leppert war und ist ehrenamtlich in sehr vielen Bereichen tätig. Unter anderem betrieb er mit seiner Familie lange das "Café Keks" der Freien Evangelischen Kirche am Barendorfer Bruch. Er organisiert Gesundheitsvorträge im "Sonnentreff" und erledigt auch die damit verbundene Pressearbeit, organisiert weitere Projekte beim ehrenamtlichen Dienst "Continue" und besucht Bewohner des Hospizes, die er mit seinem Spiel auf dem Cornett erfreut.

Auch bei der Stadtteilzeitung Heide/Hombruch, dem Gemeindebrief der Freien Evangelischen Gemeinde und der Continue-Zeitung wirkt er mit und kann dabei seine Berufserfahrungen als ehemaliger Schlussredakteur bei der WAZ einbringen.

"Ich bin meiner im letzten Jahr verstorbenen Frau sehr dankbar, dass sie mich trotz des hohen Zeitaufwandes immer unterstützt hat", betonte Friedhelm Leppert. "Es macht mir viel Freude, meine Talente für meine Mitmenschen einzusetzen."

Einsatz für ältere Menschen

Die "Goldene Eule" wird jedes Jahr an Personen oder Gruppen vergeben, die sich ehrenamtlich oder weit über ihre beruflichen Aufgaben hinaus in besonderer Weise für ältere Menschen in Iserlohn eingesetzt haben.

"Zusammen mit dem 30. Jahrestag der ersten Sitzung des Seniorenbeirates sollte die Übergabe eigentlich bereits am 13. März gefeiert werden. In der Woche davor liefen die ersten Corona-Schutzmaßnahmen an und die im Jubiläumsjahr mit vielen Gästen geplante Veranstaltung musste kurzfristig abgesagt werden. Die Preisverleihung erfolgte nun im kleinen Kreis und unter freiem Himmel.", heißt es seitens der Pressestelle der Stadt Iserlohn.