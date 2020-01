Weiche Tomaten, zu viel Suppengrün, angeschlagenes reifes Obst was nun???

Ab im Biomüll ?

NEIN ...

Alles wurde zum Verzehr produziert und nicht das es im Müll landert.

36 Prozent aller Lebensmittel die im Müll landen produziert der Endverbraucher.

Verwenden statt verschwenden ist hier das Zauberwort.

Mit ein paar einfachen Handgriffe, etwas Fantasie und ein paar alten Schraubgläser (die auch recycelt wurden)

kann man Marmelade und eingelegtes herstellen.

Ohne Konservierungstoffe oder Glutamat.

Die Lebensmittel sind so einiges länger haltbar landen nicht im Müll und schönen die Haushaltskasse und die Umwelt.

Zerkleinerte Tomaten, eingelegte Gurken, Marmelade und Co müssen nicht gekauft werden sondern warten im Schrank auf dem Verzehr.

Mach mit!!!

Unter www.foodsharing.de

Kann man sich kostenlos anmelden und Lebensmittel retten.

Wir suchen immer Unterstützung.