Kamen. In den nächsten Tagen werden rund 21.400 Bürger Post von der städtischen Steuerabteilung erhalten.

Die Hundesteuer bleibt in der Höhe unverändert und ist für das Kalenderjahr am 1. Juli zu entrichten. Die Hundesteuerbescheide enthalten in diesem Jahr neue Hundesteuermarken. Die neuen Marken haben die Form eines Kleeblattes in roter Farbe.

Auch die rund 17.700 Bescheide über Grundbesitzabgaben werden verschickt. Der Versand erfolgt über das Unternehmen „Brief und mehr“.

Über eine Erstattung können sich die Eigentümer bei den Abwassergebühren freuen. Sie ist gesondert auf den Bescheiden ausgewiesen. Allerdings erfolgt die Festsetzung der Abwassergebühr nach Verbrauch auf der Grundlage des Frischwasserverbrauchs des Vorvorjahres. Somit ist der Frischwasserverbrauch des Jahres 2019 maßgebend.

Als Anlage ist den Grundbesitzabgabenbescheiden ein Fragebogen des Kreises Unna zur Erstellung des Mietspiegels 2022 beigefügt. Die Teilnahme an der Umfrage ist auf freiwilliger Basis vorgesehen.

Bei Fragen zu den Bescheiden stehen die Mitarbeiter des Steueramtes telefonisch oder per E-Mail unter steueramt@bergkamen.de zur Verfügung.

Ansprechpartner sind: Gewerbe- und Hundesteuern: Frau Schneider, Tel.: 02307/965–471; Grundbesitzabgaben: Frau Knäpper, Tel.: 02307/965-306 oder Frau Zschau, Tel.: 02307/965-443; Vergnügungssteuern: Herr Maaz, Tel.: 02307/965–307.