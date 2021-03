An den Wochenenden treffen sich auch im Kreis Wesel oft "Poser", um mit ihren Autos "herumfahren", Musik zu hören und viele Bürger durch unnötiges, lautes Autofahren, Müll und Dreck zu nerven.

Eine Raserszene im eigentlichen Sinne hat sich bislang nicht gebildet, auch wenn es in der Vergangenheit vereinzelt zu Beschleunigungsfahrten oder Fahrten mit hoher Geschwindigkeit kam. Insgesamt wurden in beiden Nächten 410 Autos und 490 Personen kontrolliert. 168 Verwarngelder, 17 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen, drei Strafanzeigen und drei Fahrverbote waren die Bilanz der Kontrollen. Hinzu kamen drei Blutproben wegen des Verdachts von Alkohol und Drogen am Steuer und daraus resultierende Fahrverbote.

Am Ende der beiden Kontrollnächte zog Polizeiführer EPHK Gregor Zey eine zufriedene Bilanz: "Wir werden auch in Zukunft solche Kontrollen unternehmen, um wenigen Unvernünftigen den Spaß am Rasen und Lärmen zu vermiesen!"