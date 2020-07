Nachdem vor zwei Wochen zunächst nur das Erdgeschoss der Schatzkammer von Kloster Kamp geöffnet wurde, kommt nun ab Samstag, 4. Juli auch das Obergeschoss an die Reihe.

Diesen Teil der Dauerausstellung zu öffnen, war Museumsleiter Peter Hahnen ein besonderes Anliegen: „Wir haben dort das Kamper Antependium aus dem Mittelalter, das die Aufnahme Mariens in den Himmel in einer Wolken von Zeugen zeigt. Ein Stück um das uns große Häuser beneiden. Und die originale Mitra und die Zeremonienpantoffeln von Abt Petrus aus dem 17. Jahrhundert sind auch nicht ohne.“

Nicht zuletzt nach dem „Kamper Stundenbuch“, einer der wenigen erhaltenen originalen Handschriften des klösterlichen Skriptoriums, das für seine Ausmalungen berühmt war, wurde von Besuchern wiederholt nachgefragt. All dies ist nun wieder zugänglich.

Da die Erfahrungen mit den Gästen in den vergangenen zwei Wochen sehr positiv sind, immerhin besteht Mundschutz- und Abstandspflicht innerhalb des Hauses, wagt man nun diesen letzten Schritt. Maximal 12 Besucher können gleichzeitig in die Ausstellungsbereiche. Für mehr sind die Räume angesichts der Corona-Schutzverordnung zu klein.