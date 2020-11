Für die regionale Vermarktung macht sich jetzt der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider stark. Dafür hat er eine digitale Landkarte erstellt, in der bislang rund 60 regionale Vermarkter aus seinem Wahlkreis übersichtlich aufgelistet sind.

Regional liegt im Trend. Ob es der Urlaub in der Region oder der Einkauf ist. „Was früher Bio-Lebensmittel für die Kunden waren, ist heute regionales Einkaufen. Immer mehr Menschen möchten Milch, Eier, Käse, Fleisch, Obst und Gemüse wieder direkt aus der Region kaufen“, so Schneider. All das bekommt man auf dem Wochenmarkt, im Bauernladen in der Nähe, an den Milchtankstellen und Automaten auf den Höfen der Region.

Die regionale Vermarktung wird für viele Erzeuger bereits seit einigen Jahren immer wichtiger. Zum einen liegt das an den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die wieder mehr Wert auf die Herkunft der Lebensmittel legen. Zum anderen jedoch auch an dem enormen wirtschaftlichen Druck auf die Landwirte, die über die regionale Vermarktung nach alternativen Vertriebswegen suchen. „Regional hat viele Vorteile. Zum Beispiel kauft man wieder saisonaler ein. Die regionalen Produkte schmecken oft auch besser als die aus dem Supermarkt, weil sie frischer sind. Gleichzeitig tut man etwas Gutes für die heimische Wirtschaft und auch die Umwelt, denn die Transportwege sind kürzer“, findet Schneider.

Um die regionalen Vermarkter im Kreis Wesel nun bekannter zu machen und an einem Ort im Internet übersichtlich darzustellen, wurde die „Digitale Landkarte Regionalvermarkter im Kreis Wesel“ erstellt. Sie erreichen die Karte über die Homepage von René Schneider oder über den folgenden Link zu Google-Maps.

Auf der Karte fehlt etwas? Schicken Sie uns gerne Hinweise und Ergänzungen.