Mit schweren Verletzungen musste am Freitagmorgen, 20. November, ein Autofahrer aus Kleve in das Krankenhaus gebracht werden. Er war gegen 6.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Grunewaldstraße in Fahrtrichtung Kleve aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Toyota des 56-jährigen und blieb mit Totalschaden auf dem Dach liegen. Den Rettungskräften berichtete er, einem Wildschwein ausgewichen zu sein. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Grunewaldstraße gesperrt werden.

Derzeit kommt es insbesondere in ländlichen Regionen vermehrt zu Wildwechsel. Manche Tierarten, wie Rehe oder Wildschweine, sind besonders in der Dämmerung aktiv und stellen aufgrund ihrer Größe häufig eine besondere Gefahr im Straßenverkehr dar. Wo ein Tier ist, sind häufig mehrere. Selbst wenn ein Tier nur am Straßenrand steht oder bereits die Fahrbahn gequert hat, müssen Sie immer damit rechnen, dass es Nachzügler gibt, die plötzlich auftauchen. Wenn sich ein Unfall nicht mehr vermeiden lässt, halten Sie das Lenkrad fest, bremsen Sie ab und lenken Sie geradeaus. Ein Ausweichmanöver vergrößert häufig die Gefahr und endet nicht selten in einem Straßengraben oder an einem Baum. Abblenden und hupen können außerdem helfen, Tiere zu verscheuchen. Wenn es zum Unfall gekommen sein sollte, schalten sie das Warnblinklicht ein und sichern sie die Unfallstelle. Informieren Sie die Polizei und bei verletzten Personen einen Rettungswagen und leisten Sie Erste Hilfe. Wird ein Tier bei dem Unfall nur verletzt, informieren Sie die Polizei darüber. Verletzte Tiere sollten keinesfalls angefasst oder verfolgt werden.