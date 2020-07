Kleve-Griethausen. Unbekannte gelangten über ein unverschlossenes Garagentor auf die Terrasse eines unbewohnten Einfamilienhauses auf dem Postdeich. Über ein dortiges Toilettenfenster drangen sie in das Gebäude ein und entwendeten Werkzeug. Zeugen, die in der Zeit von Donnerstag, 16. Juli, 17:30 Uhr, bis Samstag, 18. Juli, 09:00 Uhr, Ungewöhnliches im Bereich des Postdeichs bemerkten, werden gebeten, sich an die Polizei in Kleve, 02821-5040, zu wenden.