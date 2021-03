Kleve. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 5. März, ein in der Einfahrt eines Einfamilienhauses an der Straße Hölzernes Wams abgestelltes Wohnmobil, während die Eigentümer nur wenige Meter entfernt im Haus schliefen. Das Wohnmobil des Herstellers ADRIA in grau ist noch nicht ganz ein Jahr alt und führt das amtliche Kennzeichen KLE-PH520. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Feststellungen und/ oder Personen gesehen haben. Sie sollen sich bei der Kripo Kleve unter Tel. 02821 5040 melden.