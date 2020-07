Von vielen ihrer Fans sehnsüchtig erwartet – „die roten Schuhe“ hatten am Samstag, dem 18.7.2020 auf die grossen Bühne vor dem Casa Kleve ihren ersten Auftritt nach 10 langen Monaten Pause. Und, wie das Publikum schnell merkte, sie hatten es nicht verlernt, obschon wegen Corona wenig Zeit zum Proben war. Aber wer einmal Musik im Blut hat, der ist sofort wieder drin. Die Three Red Shoes, das sind mit überragender Stimme Jeroen Blok, Roman Pankath an der Gitarre und Walter Roeleffs am Cajón, begeisterten mit ihren mal sanften und mal rockigen Songs. Das Repertoire reichte von „We will rock you“ von Queen über den „Hightway to hell“ von AC/DC bis zum „Erdbeermund“ von Subway to Sally. Natürlich durfte auch „Englisman in New York (Sting) nicht fehlen mit einem tollen Gitarrensolo von „Dizzy Finger“ Roman Pankrath. Wie bei allen Veranstaltungen draussen musste sehr zum Leidwesen des Publikums pünktlich um 23 Uhr Schluss sein, aber es durfte noch weiter in der gemütlichen Cocktail Lounge des Casa gefeiert werden.

Die nächsten Veranstaltungen im Rahmen der „Kulturbbühne 100“ sind am Freitag, dem 24.7. „Pure Life feat“ mit DJ Urban-O und am Samstag, dem 25.7. die „Schweizerhaus Revival Party“. Beide Veranstaltungen finden bis 23 Uhr outdoor statt, aber 23 Uhr kann dann indoor weiter gefeiert werden. Da die Kartenzahl wegen Corona auf 100 Personen begrenzt ist, am besten schnell reservieren und Tickets kaufen unter https://event-buddy.de/casa-cleve.