KLEVE. Für die Konzerte der Stadt Kleve bedeuten die jüngsten Coronamaßnahmen, dass die Türen der „Villa Vivaldi“ durch das Ensemble Volcania am 1. Dezember in der Stadthalle nicht geöffnet werden können. Und „Dornröschen“, das am 13. Dezember von den Jungen Blechbläsern NRW begleitet in Tanzszenen aufgeführt und von Ludger Kazmierczak erzählt werden sollte, muss seinen Schlaf fortsetzen - wenn auch nicht für 100 Jahre.

Für beide Konzerte gibt es inzwischen Ersatztermine: „Die Zimmer der Villa Vivaldi“ betreten wir am Freitag, den 17. September 2021, vorbehaltlich einer gesicherten Finanzierung im neuen Haushaltsjahr. Das Familienmusical „Dornröschen“ ist aufgrund der projektgebundenen Planungen der Jungen Blechbläser NRW erst am 11. Dezember 2022 möglich.

Konzertkarten für „Villa Vivaldi“ behalten ihre Gültigkeit. Bereits erworbene Karten für „Dornröschen“ können an den jeweiligen VVK-Stellen erstattet werden. Auch weiterhin ist es möglich, seinen Eintrittspreis zu spenden.