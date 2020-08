Am Samstag, dem 8. August 2020 startete der Heimat- und Verkehrsverein e. V. Donsbrüggen die erste Auflage von Donsbrüggen LIVE!. Und alle waren sich am Ende der Veranstaltung einig, dass es sicher nicht die letzte Veranstaltung dieser Art sein soll. Zu Gast waren JD & Friends, die auf der grossen überdachten Bühne des Dorfplatzes für beste Musik-Unterhaltung sorgten. Das breit gefächerte Repertoire der überwiegend gecoverten Songs reichte von „Purple Rain“ (Prince) über „Hey Jude“ (Beatles) bis zu „Ich wollte nie erwachsen sein“ (Peter Maffay). Die Musiker (Joachim Disko, Jörg Zampietro, Michael Dickhoff, Henning Woitge, Jannik Roeloffs und Norbert Bayer) trafen der Geschmack des Publikums und es wurde nicht nur mitgesungen, sondern auch am Stehtisch getanzt.

Zum Erfolg trug nicht nur die Musik, sondern auch die tolle Organisation durch den Heimatverein bei. Angefangen über die geregelte Zufahrt, Fiebermessen am Eingang bis hin zu den abgeteilten Bereichen, um die Corona Vorgaben einzuhalten. Alles war stimmungsvoll beleuchtet und das besondere Flair des Dorfplatzes schaffte eine einzigartige Stimmung.