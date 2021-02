Manuel Hagmann / Hiram Kümper: 1417: Kleve wird Herzogtum Mit der Erhebungsurkunde vom 28. April 1417 in Transkription, Übersetzung und Kommentar; Selbstverlag Kleve 2017; 48 Seiten; ISBN: 978-3-936813-12-8



Graf Adolf II von Kleve (1394 - 1448) wird 1417 von Kaiser Sigismund (1411 . 1437) zum Herzog erhoben, Kleve somit Herzogtum - so geschehen auf dem Konzil von Konstanz. Das vorliegende und hier besprochene Heft beschreibt nicht nur die Quellenlage, sondern auch das Ereignis, seine Voraussetzungen und Folgen.

Dies ist Band 2 der "Beiträge zur klevischen Geschichte", die vom Klevischen Verein f+r Kultur und Geschichte / Freunde der Schwanenburg" , Antoniusstraße 9, 47533 Kleve herausgegeben werden.

Die Publikation in Broschürenform ist gut gemacht. Von ihrem Ansatz her regionalgeschichtlich, wissenschaftlich und reichlich bebildert ist sie auch für den interessierten Laien gut verständlich und gut brauchbar. Der Schreibstil ist allgemeinverständlich, so beispielsweise auch für den Schulunterricht in der Sekundarstufe II brauchbar.

Auch wenn hier ein ortsgeschichtliches Randthema angesprochen wird, ist dieser "Beitrag" durchaus gelungen.