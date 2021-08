Junge Künstler und Hobby-Fotografen präsentieren an diesem Wochenende (13.-15.08.) in den Räumlichkeiten an der Stechbahn 8 in Kleve ihre Werke. Einlader ist eine Gruppe von Studenten der Hochschule Rhein-Waal. Diese stammen aus den Niederlanden, Deutschland, Russland, Afrika oder Asien. Es besteht die Möglichkeit, Kunst aus unterschiedlichen Milieus und Kulturen zu erleben.



Die Ausstellung umfasst Bilder, Glasarbeiten, Skulpturen und Fotos. Präsentiert werden Malereien und Grafiken in traditionellen Techniken wie Aquarelle, Radierungen, Bleistiftzeichnungen, oder Acrylgemälde. Freuen werden sich Liebhaber von Fantasie-Welten aus Science-Fiction, Comics oder japnischen Mangas. Toll anzuschauen sind aber auch realistische Darstellungen aus der Stadt Kleve wie Burg und Hochschule, die Heimatfreunde klasse finden werden. Hervorzuheben ist zum Beispiel eine sehr gelungene farbenreiche Darstellung von Schloss Moyland.

Ideengeber: Studenten der Hochschule Rhein-Waal

Initiator des Events ist der Student Tawonga Tsokodayi, der zur Zeit im 6. Semester Mechatronische Systemtechnik an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve studiert. Er nutzte die Kontakte zur Firma Fair Flat, die mitten in der Klever Innenstadt Studenten und anderen Menschen in angenehmer Atmosphäre Büros und Studienplätze bietet. Der Inhaber war sofort bereit, am Wochenende seine Räumlichkeiten für das Event zur Verfügung zu stellen.

Die Ausstellung ist noch am Sonntag von 11.00 bis 18.00 geöffnet.

Fotos: Thomas Velten