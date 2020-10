Das Katholische Bildungsforum/KBW Kleve lädt ab dem 28. Oktober im Rahmen einer theologischen Reihe zur Spurensuche nach religiösen Fragen in Musik, Literatur und Sport ein.

Religion, so könnte man meinen, interessiert heute im 21. Jahrhundert sowieso keinen mehr. Kirchenaustritte und schwindende Kirchenbesucherzahlen sprechen hier eine deutliche Sprache. Jedoch erlebt man mehr und mehr, dass die Menschen sich mit ihren Fragen und Bedürfnissen nicht mehr an die Institution Kirche gebunden fühlen. Was ist der Sinn von Leid und Leben? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Antworten auf diese Fragen formulieren die Religionen. Man findet sie aber auch in anderen Bereichen des menschlichen Zusammenlebens: In der Musik, Literatur, Kunst, im Sport und Theater.

An vier Abenden steht daher die Suche nach Antworten auf dem Programm: In der Bundesliga, in Bestsellern und Liedtexten. Die Termine dieser theologischen Reihe sind am 28. Oktober, 4. November, 11. November und 18. November jeweils von 19.30 bis 21 Uhr. Sie findet statt im KBW Kleve, Wasserstraße 1. Die Teilnahmegebühr beträgt 18,40 EUR. Um die aktuellen Vorgaben zu Abstand und Hygiene einhalten zu können, ist eine Anmeldung im Katholischen Bildungsforum/KBW Kleve unter 02821-721525, kbw-kleve@bistum-muenster.de oder über die Homepage www.kbw-kleve.de erforderlich.