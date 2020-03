Schmerzlich vermissen die Abiturienten des Konrad-Adenauer-Gymnasiums den Schulbetrieb am Köstersweg. " Wir nehmen an einem Fotowettbewerb teil, bei dem wir 5000€ für unseren Abiball gewinnen können", bittet Schüler Nils Müller die Redaktion um Hilfe, das Foto im Klever Wochenblatt abzudrucken: "Das wäre uns nämlich eine große Hilfe, da wir jetzt in der Schule keine Werbung mehr machen können." Eigentlich wäre für die Abiturienten der 3. April der letzte Schultag gewesen. Allerdings wurde das Konrad-Adenauer-Gymnasium wie alle Schulen vorsorglich geschlossen - wegen des Coronavirus. Gerne kommen wir der Bitte nach: Das Foto wurde vor dem Schloss Moyland aufgenommen. Bis zum 31. März können im Internet noch Votes auf ef.de/abiball abgegeben werden. Der Abiball ist am 20. Juni im KAG geplant. Gefeiert hat der Abschlussjahrgang bereits im letzten Jahr ausgiebig. "Die letzte Vorabifete war im Dezember", so Nils Müller.

Am 21. April starten die Abiturprüfungen in NRW und sie enden am 7. Mai mit den letzten mündlichen Prüfungen. Das weitreichende Kontaktverbot trifft natürlich auch die Abiturienten, gemeinsame Vorbereitungen auf die Abiturprüfungen sind nicht möglich. den Stoff müssen die Schüler nun alleine pauken. "Aber wir stehen in einem engen Kontakt mit unseren Lehrern. Per E-Mail werden alle Fragen beantwortet," gibt sich Nils Müller zuversichtlich.