Auf geht's zum Butterberg im Waldpark Neuer Tiergarten. für den Frühjahrsputz 2021:

Kleve. Das Arenacum Rindern als Pate des Butterberges und die WaldparkAG Neuer Tiergarten laden Freunde und Interessierte zur gemeinsamen Pflegeaktion am Butterberg herzlich ein. Treffen ist am Samstag, 13. März, von 9 bis 12 Uhr am Kleinen Parkplatz gegenüber dem Eingang Tiergartenzoo Tiergartenstraße.

Das gute Wetter lockt zu gemeinsamer Arbeit in würziger Waldluft. Pflegeeinsätze müssen sein, damit besondere Parkelemente auch erkennbar bleiben zur Freude von Besuchern diesseits und jenseits unserer Nachbargrenzen.

Der schöne Aussichtspunkt wird hervorgehoben, der Rundum-Waldweg von Winterlaub befreit, die schönen Parkbänke gesäubert, das Plateau geharkt und Brombeeraufwuchs zurückgedrängt. Der Butterberg liegt rechts vom Museum Kurhaus und dem Amphitheater an der Tiergartenstraße.

Helfer denken bitte an Handschuhe, festes Schuhwerk, Getränk und Lieblingsgerätschaft.

Auf gemeinsames Wirken vieler Akteure am „Kleinod Butterberg“ freuen sich Josef Gietemann, Tel. 02821/18315 und Gerlinde Lensing, Tel. 02821/27089.