Das Finale der Schulzeit fand für die Abiturienten des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in diesem Jahr im Stadion des 1. FC Kleve statt. 85 Abiturientinnen und Abiturienten des „Steins“ erhielten dort unter den Augen der stolzen Eltern und glücklichen Lehrern ihre Abiturzeugnisse.

Die Corona-Pandemie hatte die letzten Schulwochen zuvor gehörig durcheinandergewirbelt und dafür gesorgt, dass die traditionellen Feierlichkeiten rund um das Abitur nicht stattfinden konnten. Sogar über die Absage der Abiturprüfungen selbst wurde zeitweise spekuliert. Um so erleichterter waren alle Beteiligten, dass man nun noch einen gemeinsamen und erfolgreichen Abschluss feiern konnte.

Die Stufensprecherinnen Melina Verheyen und Maja Schulte hatten gemeinsam mit der Schulleitung und vielen fleißigen Helfern kurzfristig ein abwechslungsreiches und rundum gelungenes Programm auf die Beine gestellt, so dass die Schulzeit im Stadion noch einen sehr würdigen Abschluss fand.

Das Programm, das von Jonas Bongertmann souverän moderiert wurde, begann mit einer kurzen besinnlichen Andacht, die von Janina Rapp, Hannah Heusipp und Cihad Yasar vorbereitet worden war. Neben abwechslungsreichen Redebeiträgen von Schülern, Eltern und Lehrern wurden dann über eine LED-Videowand auch Grußbotschaften der Bürgermeisterin Sonja Northing und des Gold-Abitur-Jubilars Theo Brauer übermittelt. Musikalisch überzeugten Stanislav Gergert mit einem Live-Auftritt am E-Piano und Tim Freye mit einem E-Gitarrensolo sowie die Abiband. Unter der Leitung des Musiklehrers Thomas Lange hatte diese zwei mitreißende Musikvideos aufgenommen. Die Multimedia- und Event-AG der Schule unter der Leitung von Benno Köhler und mit Unterstützung von ehemaligen „Steinern“ sorgte auch Open Air für eine exzellente Tonübertragung.

Das Abiturmotto „Die goldenen 20er - ABIns neue Jahrzehnt“ hatten die Abiturienten aufgrund der aktuellen Situation dazu noch kurzerhand und selbstbewusst erweitert: „Mit Abstand die Besten“. Die Besten am Stein waren in diesem Jahr Maja Schulte und Stephanie Gehnen, die ihr Abitur mit der Traumnote 1,0 abschlossen.

Zu den erfolgreichen „goldenen 20ern“ gehören Marwa Ahmadi, Nefel Ari, Benedikt Barkei, Merle Behrens, Jonas Bongertmann, Laurenz van Bonn, Jonah Booth, Hanna van Bremen, Lars Bündgen, Pia Capecki, Julia Dicks, Ciara Duismann, Jil El Chanti, Lorenzo Feyen, Moritz Fluch, Tim Freye, Stephanie Gehnen, Stanislav Gergert, Leonie Haardt, Elisabeth van Haaren, Jonas Hendricks, Laurens Hendrickx, Hannah Heusipp, Emilie Hintzen, Ellen Huismann, Torsten Hünnekes, Julian Irretier, Christian Janßen, Emelie Janßen, Jerome Janßen, Mia Janßen, Lars Kalenberg, Sebastian Katzer, Jule van der Kemp, Lizzy Kersten, Silvana Kipou, Natalia Kolodziej, Leonard Kratz, Luise Küstermann, Jessie de Laat, Leonie Labod, Clemens Laing, Noel Lamers, Alicia Liffers, Jona Lohan, Zeineb Madouche, Fabien Manser, Franziska Martens, Vitus Möllmann, Eric Oeltjen, Lisann Oepke, Lara Papenguth, Deyi Rao, Janina Rapp, Katharina Reintjes, Maximilian Sattler, Mercan Sayman, Daniel Schäfer, Cem Schapp, Anna Scharl, Caren Scherpenborg, Matthias Schmidt, Timo Schmidt, Daniel Schröer, Maja Schulte, Karam Shahoud, Charlotte Souvignier, Tabea Spörkel, Tom van der Staay, Roman Stawski, Sedat Varan, Melisa Vatansever, Melina Verheyen, René Verhoeven, Fabian Ververs, Madlen Ververs, Lukas Wach, Robin Welz, Florian Winkels, Peter Wissmann, Cihad Yasar, Olexij Zarjonkow, Alexander Zibajew und Jessica Zwarg.