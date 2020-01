Kampfkandidaturen mögen die Mitglieder der CDU im Kreis Kleve offenbar sehr. 620 von ihnen machten sich am Mittwoch zur Landratskandidatur auf den Weg nach Kevelaer. Dass am Ende Silke Gorißen so deutlich vor dem vom amtierenden Landrat vorgeschlagenen Dominik Feyen lag, war eine Überraschung.

Es war zu spüren, dass Schulrat Feyen der Stallgeruch fehlte. Silke Gorißen, CDU-Fraktionsvorsitzende im Bedburg-Hauer Gemeinderat, hat erkannt, dass sich die CDU im Kreis Kleve nach den Kommunalwahlen neu aufstellen wird. "Kein Weiter so" war das Motto ihrer Bewerbungsrede. Mit spitzer Zunge kriegte etwa Landrat Wolfgang Spreen sein Fett weg, auf der anderen Seite kein klares Bekenntnis zum Flughafen in Weeze. Das muss man sich erst einmal zutrauen.

Die Mehrheit der CDU-Basis folgte ihr. Und die Wähler? Erstmals kommt es bei der Landratswahl zu einem Bedburg-Hauer Duell. Bürgermeister Peter Driessen will ja schließlich ebenfalls Landrat werden.