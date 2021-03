Aufgrund der Corona-Pandemie fanden heute in vielen Ländern und Städten dezentrale Aktionen mit Abstand durch die Fridays for Future-Bewegung statt. Stellvertretend für die DemonstrantInnen wurden vor den Rathäusern Schuhpaare aufgestellt. Auch in Kleve beteiligte sich die Fridays for Future-Bewegung am Niederrhein an diesen internationalen Klimastreik.

Anm. Es ist schon makaber, nur durch die Hilfe der Pandemie konnte Deutschland das Klimaziel für 2020 erreichen.

www.fridaysforfuture.de/nomoreemptypromises/

zum Niederrhein-Bündnis: www.fffnrw.de/niederrhein19032021.