Das haben wir inzwischen gelernt: Alle können etwas gegen das neue Coronavirus tun: Händewaschen. Gerade in Schulen oder anderen Gemeinschaftseinrichtungen, bei der zahlreiche Kinder und Erwachsene täglich zusammenkommen, muss der Hygiene eine besonders große Bedeutung zukommen.

[/text_ohne]Da klingt es schon bedenklich, wenn uns in diesen Tagen besorgte Eltern schreiben, dass es offenbar an einigen Schulen in Kleve keine Handwaschseife auf den Toiletten gibt. Eine Mutter teilt mit: "Derzeit statten wir als Eltern unsere Kinder mit Seife aus, was ich als sehr befremdlich ansehe, da dies eigentlich zur Grundausstattung in Toilettenräumen gehören sollte."

Für die Stadt Kleve ist das nur schwer nachvollziehbar. Pressesprecher Jörg Boltersdorf: "Im Rahmen der Organisation der Hygienemittel zur Händehygiene, wird jährlich die erforderliche Hygienemenge den Schulen zur Verfügung gestellt.Die jeweils bestellten Mengen werden vor Ort angeliefert und eingelagert.

So kann z. B. Seife jederzeit vom Objektbetreuer nachgefüllt bzw.

ausgegeben werden. Das Nachfüllen ist tägliche Arbeitsroutine. Sollten Seife oder Papierhandtücher zwischendurch aufgebraucht sein, so ist lediglich eine kurze Benachrichtigung des Objektbetreuers erforderlich. Dieser wird sodann den Bestand umgehend auffüllen.

Es sind stets ausreichend Hygienemittel vorhanden.

Im Zuge der derzeitigen Situation hinsichtlich des Coronavirus wurde nochmals eindringlich dazu aufgefordert, darauf zu achten, dass ausreichend Hygienemittel vorhanden sind und umgehend für Ersatz zu sorgen ist, wenn dies nicht der Fall sollte."