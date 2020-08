Ist denn schon wieder Karneval?

Kleve/Goch. Ein aufmerksamer Leser staunte nicht schlecht, als er am Mittwochmorgen mit dem Auto in Goch unterwegs war. Auf einem Wahlplakat, an der Ecke Mühlenstraße/Westring, entdeckte er ein Wahlplakat mit der Aufschrift "Gemeinsam für ein starkes Kleve!". Ist etwa der Schulterschluss, der seit Jahren auch im Karneval versucht wird, endlich gelungen? Am Donnerstag rückte dann die Plakatierfirma an und überklebte die Klever Christ-Demokraten mit dem Konterfei von Landratskandidatin Silke Gorißen.