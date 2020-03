folgender Fall zum Covid-19. Meine Cousine ist seit Sonntag mit folgenden Symptomen belastet. Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen. Kein Fieber.

Ärztlicher Notdienst diagnostiziert am Sonntag eine Grippe. Kein Test.

Am Montag soll sie sich beim Hausarzt melden. Dieser schickt sie weiter zum Coronatest ins hiesige Krankenhaus. Dort wurden Fragen gestellt, Blutdruck und Puls gemessen sowie Temperatur ermittelt. Ergebniss: Bitte begeben Sie sich nach Hause und bleiben 14 Tage in Quarantäne. Sie haben kein Corona Virus. Alle Angehörigen im Haushalt sollen auch in Quarantäne bekommen aber nicht Mal eine Krankmeldung für den Arbeitgeber. Würde ja auch nichts getestet.

Die Testung wurde nicht durchgeführt, da kein Fieber ermittelt wurde.

Nur weil ein Patient nicht die Typischen Symptome aufweist, dennoch aber Anzeichen für eine Erkrankung hat, finde ich es sehr bedenklich und Verantwortungslos keine Testung vorzunehmen.

Muss jeder Patient die selben Symptome aufzeigen!?Ist es nicht so das jeder Mensch Individuell ist und auch Krankheitszeichen individuell verändert sein können! So gibt es auch Menschen die noch nie Fieber entwickelt haben. Auch ein direkter Kontakt zu einem positiv getesteten oder ein Aufenthalt in Österreich oder Schweiz muss vorliegen um einen Test zu bekommen. Was ist denn wenn mein Arbeitskollege den Virus trägt, dieser bei Ihm aber nicht ausgebrochen ist. Er gibt ihn also an mich weiter. Keiner weiss aber das er infiziert ist, vielleicht war er ja im Gefahrenbereich vielleicht aber auch ein Freund der den Erreger an ihn weiter gab!?

Ich finde das hier Fahrlässig mit der Gesundheit der Republik und der Welt umgegangen wird. Ich bin davon überzeugt, dass es eine enorme Dunkelziffer an Infizierten Menschen gibt, da die Tests nur bei komplettem vorhanden sein von Symptomen durchgeführt werden.

Deutschland nimmt Mrd. auf sich im alles im Lot zu halten. Kann dann für Tests nicht mehr geld investiert werden? Damit auch fälle die nur 2 oder 3 Symptome aufweisen getestet werden können.

Hier in meiner Heimatstadt sind so viele Menschen nach Hause geschickt worden, wo ich glaube hätte man sie getestet, das sie in die Quarantäne gemusst hätten.

Wir wollen eine Verbreitung verhindern, testen aber nur jeden zehnten Verdachtsfall? Hmmm in meinen Augen einer der größten Fehler in dieser Zeit.