Eins vorweg: Die Benennung unserer Landrätin Silke Gorißen zur Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen stört mich nicht. Im Gegenteil, ich gratuliere der Juristin, die bereits seit vielen Jahren für die CDU in Bedburg-Hau engagiert ist.

Und dennoch hat alles das eine Wirkung auf ihre Glaubwürdigkeit und Authentizität: Noch vor ihrer Wahl im Jahr 2020 zur ersten Landrätin im Kreis Kleve gab sie die folgenden Einlassungen vollmundig ab, die in der Rheinischen Post seinerzeit wie folgt wiedergegeben wurden:

" „Wenn ich Landrätin werde, dann möglichst nicht nur für fünf Jahre“, sagt Gorißen. Sie möchte nicht nur säen, sondern die Früchte ihrer Arbeit auch ernten, und dafür braucht es meist ein paar Jahre mehr."

Sie suggerierte den Wählenden eine gewünschte Langfristigkeit in ihrem angestrebten Amt. Sie suggerierte, dass sie keine kurze Momentaufnahme sein wolle, sondern etwas bewegen möchte, das über mehrere Amtsperioden gehe.

Und nun?

Ihrer Linie ist sie nicht treu geblieben. Ihre Worte - übrig, weil das Internet nichts vergisst. Einmal mehr wird leider deutlich, dass Worte im politischen Establishment oft nur leere Hülsen sind. Während dem gemeinen Volk die Wichtigkeit von Werten wieder vorgegaukelt wird wie ein Mantra, wirft die Juristin den Wert ihrer Glaubwürdigkeit über Bord. Geheim gehalten bis zuletzt, bis zu ihrer Vereidigung heute im Landtag. Die Bombe ist geplatzt und das in einer Zeit, in der wohl keiner von uns noch mehrere Bomben erleben will, als in der Ukraine täglich niedergehen.

Die Glaubwürdigkeit unserer politischen Obrigkeit hat einmal mehr einen Riss bekommen. Ausgerechnet in unserem Kreis, in unserem Land.

Schade!