Virtuelle Demonstration gegen Rassismus

Kleve. „Nach dem Aufruf, an einer Foto-Demo gegen Rassismus teilzunehmen, ist das erste Demo-Bild zusammengestellt“, so die Klever Organisatoren von Amnesty International. Die Demo sei auf dem Weg. „Wir wollen im Netz demonstrieren, und wir hoffen, dass sich noch viele anschließen“, so die Aktivisten. Eine digitale Demo zu organisieren ist nicht einfach. Die Klever Gruppe von Amnesty International macht aktuell diese Erfahrung. Wie schafft man Öffentlichkeit im Netz, wenn dort die Seite erst aufgesucht oder geteilt werden muss? Was bedeutet unter den Bedingungen der Corona-Pandemie Öffentlichkeitsarbeit ? „Wir müssen nach neuen Wegen suchen !“, so die Organisatoren. Man will aber auch auf die bewährte Weise aktiv bleiben, angepasst an die Corona-Regeln. Weiterhin Unterschriften sammeln zur Unterstützung gewaltloser, politischer Gefangener, gegen Folter, gegen andere Menschenrechtsverletzungen. So will man aufmerksam machen auf solche Fälle. Entscheidend bleibt aber seit jeher die Bereitschaft der Menschen, die Aktionen zu beachten und hier und da auch zu unterstützen. So hofft man bei der Klever Gruppe von Amnesty International, dass noch mehr Menschen an der Foto-Demo teilnehmen. Infos gibt es dazu unter www.amnesty-kleve.de.