Kleve. Mitteilung Ev. Kirchengemeinde Kleve zum Umgang mit der Coronapandemie: Augrund der Coronaepidemie gilt in der Evangelischen Kirchengemeinde vorläufig bis zum 19. April: Gottesdienste und Andachten fallen aus. Taufen und Konfirmationen werden verschoben; die Familien werden von den zuständigen Pfarrern bzw. der zuständigen Pfarrerin über das weitere Vorgehen informiert. Alle Gruppen und Kreise, aber auch Ausflüge und Freizeiten finden vorläufig nicht mehr statt. Besuche werden weitgehend eingestellt. Seelsorge wird weiterhin angeboten, es wird aber vorher um telefonische Kontaktauf­nahme gebeten. Das Gemeindebüro ist für den Publikumsverkehr geschlossen, doch zu den Öffnungszeiten telefonisch und darüber hinaus per Email zu erreichen.

Alle Pfarrer und Pfarrerinnen und Mitarbeitende der Kirchengemeinde sind auch weiterhin telefonisch oder per E-Mail er­reichbar. Wichtige Informationen und Angebote gibt es auch auf der Homepage unter www.kleve.ekir.de.