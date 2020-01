Zur traditionellen Neujahrswanderung von Arenacum – Verein für Kultur und Geschichte in Rindern konnte der Vorsitzende Josef Gietemann über fünfzig Wanderer begrüßen. Von der Wasserburg Rindern führte der Weg über den Drususdeich zum Gut Hogefeld. Unterwegs gab es Wissenswertes aus der älteren und neueren Geschichte des Drususdeichs. Einige Teilnehmer konnten sich noch sehr gut an die sommerlichen Badefreuden in der „Strück“ erinnern. Dietrich Cerff von der NABU-Naturschutzstation Niederrhein informierte über die Rinderner Kolklandschaft als heutiges Naturschutzgebiet und ihre ökologische Bedeutung für die Vogelwelt. Auf Gut Hogefeld besichtigten die Wanderer anschließend die alten Kellergewölbe, die im Laufe des vergangenen Jahres zu Ausstellungsräumen umgestaltet worden waren. Dort hatte 1825 die Käseproduktion nach Holländer Art begonnen. Mit dieser Pioniertat legten Maria und Theodor Reymer den Grundstein für viele Hofkäsereien und den ökonomischen Aufschwung der Milchverarbeitung am Niederrhein. Nachdem die Wanderer mit einem Glas Sekt auf das neue Jahr angestoßen hatten, gab es passend zum Vortragsprogramm schmackhafte Käsehäppchen. Gut gelaunt traten die Wanderer den Rückweg zur Wasserburg an, wo eine wunderbare Niederrheinische Kaffeetafel wartete.